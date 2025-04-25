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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ислам Махачев начал подготовку к следующему бою (Колменеро)

Об этом сообщает испанский журналист Альваро Колменеро, ссылаясь на близкий к ситуации источник. Ранее стало известно, что Махачев определится с соперником после титульного боя между Белалом Мухаммадом и Джеком Делла Маддаленой.

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