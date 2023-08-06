Захарова об установке трезубца на памятник «Родина-мать»: «В этом вся сущность киевского режима и возглавляемых им киборгов»

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова, комментируя установку трезубца на памятник «Родина-мать» в столице Украины, отметила, что «в этом вся сущность киевского режима и возглавляемых им киборгов».
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