Верен традициям: Евгению Миронову вручили спецприз 46-го ММКФ

Известный актер театра и кино, а также руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов был удостоен почетной награды 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) имени Константина Станиславского «Верю».
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