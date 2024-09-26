В Ивделе автоинспекторы задержали нетрезвую автоледи без прав

В Ивделе благодаря сигналу от неравнодушного гражданина сотрудники Госавтоинспекции задержали 22-летнюю девушку, которая находилась за рулем автомобиля Toyota Venza в состоянии сильного алкогольного опьянения и без водительских прав, говорится в сообщении Госавтоинспекции Свердловской области.
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