В Ивделе автоинспекторы задержали нетрезвую автоледи без прав

В Ивделе благодаря сигналу от неравнодушного гражданина сотрудники Госавтоинспекции задержали 22-летнюю девушку, которая находилась за рулем автомобиля Toyota Venza в состоянии сильного алкогольного опьянения и без водительских прав, говорится в сообщении Госавтоинспекции Свердловской области.