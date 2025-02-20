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Царьград

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Офицер советской армии больше не бомж: Дедушка из Казахстана дождался получения русского паспорта

Офицер советской армии больше не бомж: Дедушка из Казахстана дождался получения русского паспорта

Волонтёр из Казани взяла к себе слепого пожилого бомжа из приюта, а он оказался офицером советской армии с трудной судьбой.

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Комментарии
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Амара Карпова
Поздравляю дедушку🌹🌹🌹
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22 час.
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