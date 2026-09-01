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Регионы России

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Юниорская чемпионка России по фигурному катанию Маргарита Базилюк снижает тренировочную активность из-за проблем со здоровьем

Юниорская чемпионка России по фигурному катанию Маргарита Базилюк снижает тренировочную активность из-за проблем со здоровьем

15-летняя чемпионка России среди юниоров по фигурному катанию Маргарита Базилюк значительно сократила тренировочную активность в межсезонье и теперь не проходит полноценную подготовку к сезону 2026/27 из-за проблем со здоровьем.

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