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Эргин Атаман: «Играли как молодежная команда»

«Анадолу Эфес» крупно обыграл «Панатинаикос» у себя дома (93:67). Греческий клуб лишился на гостевой матч дисквалифицированного разыгрывающего Кендрика Нанна.

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