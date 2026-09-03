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Царьград

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Гид Усольцев: Дмитрий Донской мог заложить храм Всех Святых на Кулишках

Гид Усольцев: Дмитрий Донской мог заложить храм Всех Святых на Кулишках

Экскурсовод уточнил, что церковь на Кулишках стала символом поминовения воинов, сложивших головы в 1380 году.

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