Гид Усольцев: Дмитрий Донской мог заложить храм Всех Святых на Кулишках

Экскурсовод уточнил, что церковь на Кулишках стала символом поминовения воинов, сложивших головы в 1380 году.
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