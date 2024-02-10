Нижегородцы передали доверенному Путина предложения по поддержке молодых ученых

В Нижнем Новгороде доверенное лицо кандидата на должность Президента России В.В. Путина, Сопредседатель регионального Избирательного штаба, ректор Нижегородского государственного технического университета имени Р.
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