Более 6 тысяч жителей Владивостока остались без света

Пресс-служба прокуратуры Приморского края поделилась информацией о том, что утром в понедельник, 13 ноября, во Владивостоке более шести человек остались без электричества вследствие аварии на электросетях.
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