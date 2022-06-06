Царьград

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Новое от Минобороны РФ: рассказ летчика и видео из кабины пилота - работа боевых Су-34 на Украине

Новое от Минобороны РФ: рассказ летчика и видео из кабины пилота - работа боевых Су-34 на Украине

Минобороны России в своем официальном Телеграм-канале опубликовало видео выполнения боевого задания фронтовыми бомбардировщиками Су-34 во время специальной военной операции на Украине, а также рассказ пилота, которые совершает вылеты на судне.

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