Новое от Минобороны РФ: рассказ летчика и видео из кабины пилота - работа боевых Су-34 на Украине

Минобороны России в своем официальном Телеграм-канале опубликовало видео выполнения боевого задания фронтовыми бомбардировщиками Су-34 во время специальной военной операции на Украине, а также рассказ пилота, которые совершает вылеты на судне.
Минобороны России в своем официальном Телеграм-канале опубликовало видео выполнения боевого задания фронтовыми бомбардировщиками Су-34 во время специальной военной операции на Украине, а также рассказ пилота, которые совершает вылеты на судне.
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