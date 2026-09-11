Звезда «Царевны-лягушки» назвала главную зависимость молодого поколения

Актриса Валентина Ляпина, известная по фильму «Царевна-лягушка», высказалась о проблемах молодого поколения.
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