На грани перехода ярче краски, Видней враги, “колготки в перьях” и жульё. Мужчины молча надевают каски, И долгожданный ветер гонит прочь гнильё.
Пурга
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На грани перехода ярче краски, Видней враги, “колготки в перьях” и жульё. Мужчины молча надевают каски, И долгожданный ветер гонит прочь гнильё.