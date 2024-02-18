Александр Асмолов
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Александр Асмолов

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Пурга

На грани перехода ярче краски, Видней враги, “колготки в перьях” и жульё. Мужчины молча надевают каски, И долгожданный ветер гонит прочь гнильё.

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