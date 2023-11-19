WP: США, Израиль и ХАМАС близки к соглашению по пятидневной паузе в боях в Газе

Соединённые Штаты, израильская сторона и руководство действующей на палестинской территории организации ХАМАС приблизились к утверждению договорённости о приостановке ведения сражений на территории сектора Газа, которая должна будет длиться на протяжении пяти суток.
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