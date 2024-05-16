Отчеты SEC подчеркивают инвестиции в биткоин-ETF

Недавно обнародованные данные из отчетов SEC 13F привлекли внимание криптовалютного сектора. Эти отчеты, в которых подробно описаны портфели ценных бумаг крупных инвестиционных компаний, выявили значительные инвестиции в биткоин ETF со стороны некоторых ведущих компаний мира.