Отчеты SEC подчеркивают инвестиции в биткоин-ETF

Недавно обнародованные данные из отчетов SEC 13F привлекли внимание криптовалютного сектора. Эти отчеты, в которых подробно описаны портфели ценных бумаг крупных инвестиционных компаний, выявили значительные инвестиции в биткоин ETF со стороны некоторых ведущих компаний мира.
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