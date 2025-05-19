Царьград ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Глава Нюксенского муниципального округа Вологодской области Юлия Шевцова публично извинилась после того, как её дочь оказалась в центре громкого интернет-скандала.
"Моя мама - мэр! Мы тебя на СВО отправим!": Вологодская чиновница оправдалась за поведение дочки: "Ошибка по глупости"
Комментарии
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Ирина Попкова
Если отпрыск чиновницы совершеннолетняя - привлечь к ответственности за дискредитацию СВО, т.к. в данном контексте фразы СВО позиционируется как угроза и наказание - типа "да мы тебя посадим". Если нет законной возможности привлечь дочь, привлечь к ответственности мать за ненадлежащее воспитание. В любом случае чиновница должна уйти с поста, или ее должны уйти.
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8 час.
Гарибян Сусанна
Вспомните пословицу: устами младенца глаголет истина. Не просто так возникла эта угроза, видимо кого-то неугодного уже так и направляли на СВО. Она это слышала и выдала по глупости. А уж что делать с мамашей, пусть решают те, кто её избирал и назначал.
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7 час.
Виктор Шилин
Дети повторяют то, что говорят и делают родители в узком семейном кругу. Выходка дочки - это скрытое состояние мамы. Маму- на помойку. На посту мэра должны быть достойные люди.
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7 час.
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