Пентагон просит вернуться на службу морпехов, ранее уволенных за отказ вакцинироваться от COVID-19

Армия США впервые за несколько десятилетий испытывает проблемы с набором новых военнослужащих. Для решения кадрового кризиса командование вынуждено просить вернуться на службу солдат и моряков, изгнанных ранее из рядов Вооруженных Сил за отказ от вакцинации от COVID-19.
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