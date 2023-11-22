Пентагон просит вернуться на службу морпехов, ранее уволенных за отказ вакцинироваться от COVID-19

Армия США впервые за несколько десятилетий испытывает проблемы с набором новых военнослужащих. Для решения кадрового кризиса командование вынуждено просить вернуться на службу солдат и моряков, изгнанных ранее из рядов Вооруженных Сил за отказ от вакцинации от COVID-19.