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Финляндия отказалась идти на условия Турции для вступления в НАТО

Финляндия отказалась идти на условия Турции для вступления в НАТО

Global Look Press/IMAGO/Christian Ohde Власти Финляндии не хотят выдавать Турции участников движения  проповедника Фетхуллаха Гюлена, которое Анкара считает террористическим, для того, чтобы вступить в НАТО, пишет финская газета Ilta-Sanomat.

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