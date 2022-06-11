Финляндия отказалась идти на условия Турции для вступления в НАТО

Global Look Press/IMAGO/Christian Ohde Власти Финляндии не хотят выдавать Турции участников движения проповедника Фетхуллаха Гюлена, которое Анкара считает террористическим, для того, чтобы вступить в НАТО, пишет финская газета Ilta-Sanomat.
Global Look Press/IMAGO/Christian Ohde Власти Финляндии не хотят выдавать Турции участников движения проповедника Фетхуллаха Гюлена, которое Анкара считает террористическим, для того, чтобы вступить в НАТО, пишет финская газета Ilta-Sanomat.
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