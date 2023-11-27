В Крыму из-за непогоды наблюдаются сбои в работе мобильной связи

Непогода стала причиной распространения сбоев мобильной связи. Основные проблемы наблюдаются в Евпатории, Черноморском, Сакском, Бахчисарайском, Симферопольском, Белогорском, Красногвардейском и Джанкойском районах, сообщили в пресс-службе Министерства внутренней политики, информации и связи Крыма.
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