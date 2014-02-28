🟡 28 февраля 2014 года Сергей Аксёнов приступил к выполнению обязанностей председателя Совета министров Республики Крым Фото: telegram-канал Сергея Аксёнова Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🟡 28 февраля 2014 года Сергей Аксёнов приступил к выполнению обязанностей председателя Совета министров Республики Крым Фото: telegram-канал Сергея Аксёнова Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.