Член Конгресса Соединённых Штатов Америки Томас Масси поделился сведениями о том, что Российскую Федерацию необходимо сделать участником переговорного процесса ради того, чтобы добиться остановки сражений на украинской территории.
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