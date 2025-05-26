ТАСС: освобождение Романовки в ДНР блокирует часть ВСУ под Константиновкой

ДОНЕЦК, 26 мая. /ТАСС/. Освобождение села Романовка к югу от Константиновки фактически блокирует часть украинской группировки в районе населенных пунктов Заря и Игнатовка, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
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