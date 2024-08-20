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Должны ли солдаты-срочники ВС РФ принимать участие в спецоперации

Должны ли солдаты-срочники ВС РФ принимать участие в спецоперации

Почему же командир спецназа «Ахмат», а также некоторые другие высокопоставленные военные, в отставке, пошли вразрез с генеральной линией?.

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Комментарии
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Федор Родников
Апти Алаудинов прав на все 100%,на хрена нужны долбоящеры,которые год шлёпают по плацу и чистят в нарядах картошку,а потом приходят домой и бьют себя пяткой в грудь типа я служил.Учебка,месяц на слаживание и под командованием обстрелянных бойцов в бой.
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22 час.
Boris Max
Однозначно срочники должны участвовать в военных действиях!!! Тем более в Курске!
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21 час.
СТ
Сергей Туренко
По факту Россия ведет войну на выживание и разграничивать кто и когда должен идти на войну незачем. Тем более, что враг вторгся на исконно историческую территорию России, угрожает нанести удар грязной бомбой по территории России по Курской АЭС, а это объявление нам войны.
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20 час.

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