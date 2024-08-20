Должны ли солдаты-срочники ВС РФ принимать участие в спецоперации

Федор Родников Апти Алаудинов прав на все 100%,на хрена нужны долбоящеры,которые год шлёпают по плацу и чистят в нарядах картошку,а потом приходят домой и бьют себя пяткой в грудь типа я служил.Учебка,месяц на слаживание и под командованием обстрелянных бойцов в бой.

Boris Max Однозначно срочники должны участвовать в военных действиях!!! Тем более в Курске!