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Вывозить мусор в Уссурийске начнут по новому графику

Вывозить мусор в Уссурийске начнут по новому графику

В Уссурийске изменится график вывоза пакетированного мусора с территорий частных домовладений. Об этом горожан проинформировали на сайте администрации УГО, сообщает ИА UssurMedia.

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