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В Брянской области на месте обрушения моста пропал ребенок

В Брянской области на месте обрушения моста пропал ребенок

В Брянской области после обрушения моста пропал годовалый ребенок, спасатели начали его поиски. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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