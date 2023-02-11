Военное обозрение

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МАГАТЭ: Работа одного из энергоблоков Хмельницкой АЭС остановлена из-за «нестабильности электросети, вызванной обстрелами энергосистемы региона»

МАГАТЭ: Работа одного из энергоблоков Хмельницкой АЭС остановлена из-за «нестабильности электросети, вызванной обстрелами энергосистемы региона»

На Украине продолжается подсчёт нанесённого энергетической инфраструктуре ущерба. Это на фоне того, что накануне в самый разгар очередного ракетного удара, один из украинских чиновников заявил, что «ракетные удары бессмысленны, а энергетическая системы Украины остаётся устойчивой».

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