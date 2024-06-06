NYT: Израиль ведет в США кампанию для увеличения поддержки войны в Газе

Министерство по делам диаспоры Израиля организовало в США тайную кампанию для оказания влияния через соцсети на американских законодателей и общественности, чтобы увеличить среди них поддержку военных действий еврейского государства в секторе Газа, сообщили в газете The New York Times.
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