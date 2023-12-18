В Волновахском районе ДНР обнаружили тайник с секретной документацией СБУ

В ходе совместных мероприятий УФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР) и органов военной контрразведки Тихоокеанского флота (ТОФ) в Волновахском районе обнаружили тайник с секретной документацией Службы безопасности Украины (СБУ), о чем стало известно 18 декабря.