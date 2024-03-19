Армянская бабушка Нана научила готовить лаваш как с прилавка: без дрожжей и на сковороде

В нашей семье армянский лаваш обожают и взрослые, и дети: ароматные лепешки употребляют не только в качестве хлеба, но и как универсальный продукт для приготовления слоеных пирогов, быстрых закусок и даже лазаньи.
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