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Новости экономики России

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В чем причина снижения популярности акций "Норникеля"

Доля Норникеля в Народном портфеле 2024 года сжалась до 5%, против 15% в докризисном 2021 году. В чем причина снижения популярности ГМК? Может быть, в отрицательной динамике финансовых показателей? Или причина кроется в том сентименте, который так старательно создает сама компания? Давайте сегодня разберемся, по пути проанализировав отчет за первое полугодие 2024 года.

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