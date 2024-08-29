В чем причина снижения популярности акций "Норникеля"

Доля Норникеля в Народном портфеле 2024 года сжалась до 5%, против 15% в докризисном 2021 году. В чем причина снижения популярности ГМК? Может быть, в отрицательной динамике финансовых показателей? Или причина кроется в том сентименте, который так старательно создает сама компания? Давайте сегодня разберемся, по пути проанализировав отчет за первое полугодие 2024 года.
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