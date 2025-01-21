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  • Александр
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Захарова предложила Шольцу на деле доказать наличие свободы слова в ФРГ

Захарова предложила Шольцу на деле доказать наличие свободы слова в ФРГ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила канцлеру ФРГ Олафу Шольцу аккредитовать в Германию съёмочную группу Первого канала после его утверждения о том, что в его стране есть свобода слова.

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