Захарова предложила Шольцу на деле доказать наличие свободы слова в ФРГ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила канцлеру ФРГ Олафу Шольцу аккредитовать в Германию съёмочную группу Первого канала после его утверждения о том, что в его стране есть свобода слова.
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