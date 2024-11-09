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Журнал о бизнесе и инвестициях

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РФС отстранил Безбородова от судейства до конца сезона из-за комментариев в Telegram

Дисциплинарная комиссия судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) отстранила арбитра Владислава Безбородова от работы на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и других соревнований под эгидой организации до конца сезона-2024/25.

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