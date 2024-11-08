Сотрудники полиции, ветераны и школьники Саратовской области приняли участие в памятном мероприятии

В сквере имени лейтенанта полиции Михаила Гадеева прошёл траурный митинг в День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел России, организованный региональным центром допризывной подготовки молодежи к военной службе и военно-патриотического воспитания Саратовской области.
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