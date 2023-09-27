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Военное обозрение

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Послевоенное использование немецких 37–50-мм противотанковых пушек

Послевоенное использование немецких 37–50-мм противотанковых пушек

В начальный период Второй мировой основу противотанковой обороны вермахта составляли 37-мм пушки, способные эффективно поражать бронетехнику с противопульным бронированием.

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