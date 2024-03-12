В Сочи 246 избирательных участков готовы к приёму избирателей, сообщает Алексей Копайгородский.
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В Сочи 246 избирательных участков готовы к приёму избирателей, сообщает Алексей Копайгородский.