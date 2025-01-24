Врач Малышева назвала громоподобную головную боль признаком скорого инсульта

Один из видов головной боли может быть признаком приближающегося инсульта. Об этом в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале сообщили врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и невролог Андрей Русаков.
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