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В Ростовской области названы лучшие территориальные общественные самоуправления

Как сообщает правительство Ростовской области, определен список органов территориальных общественных самоуправлений (ТОСов), которые стали победителями конкурса на звание «Лучшего территориального общественного самоуправления Ростовской области».

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