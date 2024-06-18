В Котласе прошёл большой семейный пикник

В рамках празднования Дня города на поляне собрались 160 семей.На мероприятии участники смогли увидеть выступление фокусника, пообщаться с удивительными животными и, конечно же, насладиться солнечным днём.
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