Роберт Барнс: Санкции за суверенитет России ввели, а за геноцид в Газе — похлопали по плечу

Поче­му Дональд Трамп про­дол­жа­ет балан­си­ро­вать меж­ду лаге­рем мира и воен­ной эска­ла­ци­ей на Ближ­нем Восто­ке, рискуя раз­вя­зать кон­фликт сра­зу с тре­мя ядер­ны­ми дер­жа­ва­ми? Как уда­лось Укра­ине нане­сти удар по иран­ско­му граж­дан­ско­му суд­ну в Кас­пий­ском море и поче­му кри­ми­на­ли­сти­че­ский след ука­зы­ва­ет на пря­мое уча­стие ЦРУ? Какие поли­ти­че­ские силы в США сего.