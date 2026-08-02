Роберт Барнс: Санкции за суверенитет России ввели, а за геноцид в Газе — похлопали по плечу

Почему Дональд Трамп продолжает балансировать между лагерем мира и военной эскалацией на Ближнем Востоке, рискуя развязать конфликт сразу с тремя ядерными державами? Как удалось Украине нанести удар по иранскому гражданскому судну в Каспийском море и почему криминалистический след указывает на прямое участие ЦРУ? Какие политические силы в США сего.
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