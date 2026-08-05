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Mastercard и Borderless тестируют общие проверки идентификации для переводов стейблкоинов

Mastercard и Borderless тестируют общие проверки идентификации для переводов стейблкоинов

Платежный процессор Mastercard и сеть оркестрации стейблкоинов Borderless запустят новый пилотный проект, чтобы изучить, как основанная на стандартах Crypto Credential структура Mastercard может повысить доверие к трансграничным платежам в стейблкоинах.

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