Mastercard и Borderless тестируют общие проверки идентификации для переводов стейблкоинов

Платежный процессор Mastercard и сеть оркестрации стейблкоинов Borderless запустят новый пилотный проект, чтобы изучить, как основанная на стандартах Crypto Credential структура Mastercard может повысить доверие к трансграничным платежам в стейблкоинах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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