Сатановский объяснил причину снятия флагов Украины в Польше

Prt Scr youtube.com/Россия - Украина Правительство Польши сняло флаги Украины со своих улиц. Одной из возможных причин данного решения является намерение Варшавы вторгнуться на территорию соседнего государства, заявил политолог Евгений Сатановский.
Prt Scr youtube.com/Россия - Украина Правительство Польши сняло флаги Украины со своих улиц. Одной из возможных причин данного решения является намерение Варшавы вторгнуться на территорию соседнего государства, заявил политолог Евгений Сатановский.
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