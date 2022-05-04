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Сатановский объяснил причину снятия флагов Украины в Польше

Сатановский объяснил причину снятия флагов Украины в Польше

Prt Scr youtube.com/Россия - Украина Правительство Польши сняло флаги Украины со своих улиц. Одной из возможных причин данного решения является намерение Варшавы вторгнуться на территорию соседнего государства, заявил политолог Евгений Сатановский.

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