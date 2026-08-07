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Барнаульский маньяк захотел на СВО, отсидев три года из 25

Барнаульский маньяк захотел на СВО, отсидев три года из 25

Осуждённый на 25 лет лишения свободы Виталий Манишин, получивший широкую известность как «барнаульский маньяк», обратился с просьбой заключить контракт с Министерством обороны России и отправиться в зону специальной военной операции.

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