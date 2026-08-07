Барнаульский маньяк захотел на СВО, отсидев три года из 25

Осуждённый на 25 лет лишения свободы Виталий Манишин, получивший широкую известность как «барнаульский маньяк», обратился с просьбой заключить контракт с Министерством обороны России и отправиться в зону специальной военной операции.
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