Представлены средние цены на новые KIA RIO 2016-2021 годов выпуска и BELGEE X50 2023-2025 годов выпуска и остаточная стоимость подержанных автомобилей в III квартале 2026 года.
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