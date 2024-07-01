В столице Прикамья построят новую поликлинику

Власти Пермского края продолжают активно развивать систему здравоохранения. Следующим шагом является строительство здания больницы на улице Лобачевского в микрорайоне Молодежный (Орджоникидзевский район).
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