Эксперт Константин Горбунов рассказал, как избежать мошенничества при бронировании отеля и покупке билетов

Неправильная организация поездки может обернуться неприятностями Веб-разработчик компании «Код Безопасности», ведущий эксперт по сетевым угрозам Константин Горбунов рассказал «Петербургскому дневнику» об основных моментах, которые стоит учесть при бронировании отеля и покупке билетов.