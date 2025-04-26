Эксперт Константин Горбунов рассказал, как избежать мошенничества при бронировании отеля и покупке билетов

Неправильная организация поездки может обернуться неприятностями Веб-разработчик компании «Код Безопасности», ведущий эксперт по сетевым угрозам Константин Горбунов рассказал «Петербургскому дневнику» об основных моментах, которые стоит учесть при бронировании отеля и покупке билетов.
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