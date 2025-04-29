Патрушев: НАТО отрабатывает сценарии с захватом Калининградской области

НАТО в рамках учений возле границ РФ отрабатывает сценарии с захватом Калининградской области и нанесением превентивных ударов по российским ядерным арсеналам, заявил помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии