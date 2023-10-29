Оазис в центре Твери: Как купец в устье Тверцы создал ботанический сад

Мы вновь отправляемся в путешествие по истории Тверской области в нашей рубрике «Сегодня в истории». 29 октября 1879 года в Твери купец первой гильдии Илья Бобров неподалеку от устья реки Тверцы заложил частный ботанический сад.
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