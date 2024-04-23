«Бери, пока есть шанс». В России резко упали цены на автомобили

Автоэксперты сообщили, что в россии резко упали цены и выросли скидки на автомобили. особенно отмечаются некоторые китайские модели, которые выгоднее всего купить в период больших скидок, сообщает PRIMPRESS.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии