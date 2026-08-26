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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вице-президент КХЛ Доброхвалов: «Смешно слышать, что Шевченко лишили аккредитации за критику лиги. Мы всегда рады критике, если она конструктивна и на чем-то основана»

Вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов заявил, что журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко не получил сезонную аккредитацию не из-за критики в адрес КХЛ.

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