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Финишная прямая: как мы пересекли границу Сарпи и вернулись в Турцию на машине

Финишная прямая: как мы пересекли границу Сарпи и вернулись в Турцию на машине

Долгая дорога к турецкому побережью постепенно подходила к своему логическому завершению. Позади остались сотни километров, ночёвки в самых разных местах и бесконечная смена пейзажей за окном.

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